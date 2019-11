Krize sice není na dohled, ale firmy jsou na problémy málo připraveny, myslí si Pilip

Pilip se domnívá, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by krize byla na bezprostředním obzoru. To však může změnit zásah vnějších vlivů, například silná obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou.

Za velký problém pak považuje to, že ekonomiky ztratily část nástrojů, se kterými se dá proti krizi bojovat. Zejména úrokové sazby. „Ekonomiky rostou, ale úrokové sazby jsou na tak nízké úrovni, která by odpovídala potřebě oživit zemi po krizi. Někde jsou dokonce záporné.“ Tvůrci hospodářské politiky si tak budou muset poradit s tímto v historii nevídaným stavem.

Naopak větší roli začala hrát podle bývalého ministra financí politika rozpočtová. Proto považuje za důležité, aby státy využily současnou relativně příznivou dobu k ozdravení svých financí. V případě krize by totiž centrální banky už nemohly zasáhnout. Bylo by na státu, aby v takovém případě více investoval, více se zadlužil. Aby tak učinil, nesmí být ale předtím předlužen.

Závislosti na německé ekonomice se nedaří zbavit

Pilip zmínil, že mnohé organizace (OECD, Česká národní banka či ministerstvo financí) shodně očekávají, že růst české ekonomiky bude v příštím roce nižší než letos. Nepříznivý dopad pak bude mít stav německého hospodářství, které se jen těsně vyhnulo technické recesi. Právě do Německa přitom směřuje přes 30 procent českého exportu.

Ekonom připomenul, že skoro každá česká vláda vyhlašovala program diverzifikace vývozu, aby se zbavila značné závislosti na Německu a dalších státech Evropské unie, ale příliš se to nedaří. Prosadit se na trhy Jižní Ameriky či Asie není snadné, vyžaduje to velké firmy s inovativními výrobky a silnou sítí, uvedl.

Česká ekonomika zatím příliš nereaguje na situaci německého hospodářství, což je dáno i „vatou“ v zaměstnanosti. Pokles zakázek by neznamenal dramatický růst nezaměstnanosti. Spíše by vedl k odchodu zahraničních agenturních pracovníků a možná i k uvolnění na přehřátém trhu práce. Silné také zůstávají spotřeba a optimismus domácností, což české ekonomice výrazně pomáhá.

V dopravě jsme svět nedohnali

Naopak za slabinu považuje Pilip nedostatečné investice do české infrastruktury. „Jestli jsme někde za posledních 30 let nedohnali svět, tak je to v oblasti dopravy.“ Dokázal by si tak představit i větší schodek než 40 miliard korun, který je plánován pro příští rok. Muselo by však jít o věci, které vedou k rozvoji ekonomiky a zlepšení její infrastruktury, což se podle něj neděje.

V další části pořadu se Ivan Pilip věnoval současnému chaosu v některých státech Jižní Ameriky.