Exportní firmy v Česku reagují na německé ekonomické ochlazení

„Pokud by se nějakým způsobem podařilo, že by vznikla poptávka jinde, nebo dokonce i v České republice, byli bychom rádi, ale zatím tomu nic nenaznačuje,“ vysvětluje předseda představenstva náchodského podniku Otto Daněk.

Celkově se ale v českém hospodářství počínající německá recese zatím příliš neprojevuje. Podle ekonomů je to hlavně kvůli tomu, že čeští spotřebitelé jsou v lepší kondici než ti v Německu a rychleji jim rostou mzdy.

„Máme podíl s německými firmami asi 22 procent. Ten propad v roce 2019, který jsme měli, jsme kompenzovali novými projekty. To znamená, že na konci roku bude propad zhruba nějakých pět až šest procent,“ odhaduje majitel společnosti Lubomír Stoklásek.

Ohroženy jsou zejména silně exportní firmy. „Kdybychom to vzali spíš do reálné ekonomiky, tak třeba objem průmyslového odpadu z výrobních firem klesá. Což indikuje to, že v průmyslové, výrobní části ekonomiky orientované z velké části na export, už k nějakému ochlazení dochází,“ konstatuje Marek Loula, vrchní ředitel korporátního bankovnictví ČSOB.

„Německá ekonomika v tuto chvíli padá do recese, česká ekonomika to může pocítit výrazněji už ve čtvrtém kvartále. Řada exportně založených podniků to pociťuje už dnes. Ale česká ekonomika jako celek výrazněji šlápne na brzdu podle mého názoru na konci roku, na začátku roku příštího,“ doplňuje svůj pohled hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.