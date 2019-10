Obilovin i brambor sklidili zemědělci víc než loni, cenové tlaky u potravin podle analytiků poleví

Obilí se letos v Česku sklidilo o 9,8 procenta více než loni, zemědělci ho svezli z polí 7,638 milionu tun. Vyplývá to z odhadu, který podle stavu k 15. září zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Více se urodilo také brambor, a to o 3,5 procenta. Meziročně výrazně více bude i máku. Naopak úroda řepky klesne o 17,4 procenta a méně bude i cukrovky, slunečnice či hrachu. Letošní objem sklizně by ale v souhrnu neměl způsobit žádné zásadnější cenové tlaky jako sklizeň loňská, míní analytici.