Obchodní jednání mezi USA a Čínou se blíží. Očekávání jsou optimistická

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že dosavadní jednání probíhají „velice dobře“, napsal deník Wall Street Journal. „Je ale dobře známo, že není nic staršího než včerejší tweet Donalda Trumpa, a tak i optimismus na obchodní frontě nakonec může mít pouze jepičí život,“ upozorňuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Na druhou stranu americkým tiskem probíhají zároveň informace, že Spojené státy se brzy chystají udělit několik výjimek americkým firmám pro opětovné obchodování se společností Huawei. Uvedl to například deník The New York Times s odvoláním na své zdroje obeznámené s děním. Čínská společnost poslední dobou významně trpí restrikcemi, které vůči ní uplatňují USA. Už od jara je uvedená na černé listině firem, se kterými ty americké nesmí obchodovat.

Konkrétní citelný dopad to mělo například v případě Googlu, který Huawei nemohl poskytnout své služby nebo kompletní Android. Například telefony řady Huawei Mate 30 nemají Google služby, což je činí na západních trzích v podstatě neprodejné.

Podle agentury Reuters by však nyní mohlo napětí mezi Čínou a USA o něco polevit, protože sice zákaz obchodování bude nadále platit, ale americké společnosti mohou zažádat o výjimky na licence, které budou ze zákazu vyňaty. Ministerstvo obchodu USA do konce srpna obdrželo od různých amerických společností 130 takových žádostí na udělení výjimky. V těchto dnech prezident Donald Trump pak oznámil, že je možné začít vybrané výjimky udělovat, a to na „necitlivé položky, které by jinak mohly být snadno nahrazené zahraničními konkurenty“.

Další podrobnosti však zatím nejsou známy, a jak uvedla agentura Reuters, americké ministerstvo obchodu nemělo k dispozici ani žádné oficiální nařízení, jak postupovat.