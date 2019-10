Jako by po zemětřesení přišlo tsunami. Krach Thomase Cooka ohrožuje hoteliéry na celém světě

Někdo byl připraven, jiné ale krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook zaskočil. Hotely na celém světě se teď strachují, jak to bude s platbami tak velké společnosti za letošní sezonu, a celá branže se po pádu tohoto giganta bojí budoucnosti. Někteří na druhou stranu pociťují optimismus v souvislosti s tím, že končí časy, kdy byl Thomas Cook hegemonem v odvětví cestovního ruchu. Jaký to bude mít vliv na ceny dovolených v příštím roce, to si ale zatím nikdo netroufá říct, poznamenala agentura DPA.