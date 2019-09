Češi jsou lépe chráněni pro případ krachu cestovní kanceláře než Britové, říká Papež

„To si lidé často neuvědomují, když si kupují zájezdy u německých kanceláří, podle jakého práva by to museli vymáhat,“ řekl Papež.

Tedy například za situace, když jeden televizní divák v Devadesátce zmínil, že přes Invia.cz koupil zájezd od německého Neckermanna. Při krachu by tak musel vyjednávat o svých nárocích podle německého práva.

Kromě pojištění proti úpadku funguje další nástroj, který má klientům CK zabezpečit návrat zaplacených peněz při úpadku kanceláře. Je jím garanční fond, spravovaný Státním fondem rozvoje bydlení, do kterého mají cestovní kanceláře odvádět desetinu procenta z tržeb. Prostředky ve fondu jsou určeny na úhradu nároků zákazníků CK v případě, že jsou vyšší než sjednaný limit pojištění.

V Česku prodávají zájezdy zahraničních CK servery Nacesty.cz, Dovolena.cz či Invia.cz.

„Momentálně máme někde v zahraničí 35 rodin. To znamená nějakých 90 klientů, dospělých i dětí a týká se to prakticky všech destinací. Nejvíc Turecko, Kréta, ale i vzdálenější destinace, jako jsou Maledivy,“ uvedl Jiří Pikrt ze serveru Nacesty.cz.

Dalších 40 klientů odcestovalo na pobyty pořízené prostřednictvím portálu dovolena.cz, který je součástí holdingu Student Agency. V pondělí se do Česka vrátily asi tři desítky klientů z Turecka a Bulharska, uvedla PR manažerka Student Agency Alžběta Nečasová.

Nečekaný pád

Zástupci tuzemských cestovních kanceláří podobnou situaci nepamatují. Doposud podle nich krachovaly jen relativně malé firmy. „Je to šokující zpráva a velkého rozměru. Může to mít fatální dopad na podobu cestovního ruchu v celé Evropě,“ řekl Papež.

Pomoc nabízí prostřednictvím ambasád i české ministerstvo zahraničí. Zatím by ale všichni Češi měli mít cestu domů v pořádku zajištěnou.

„Pokud by se ovšem stalo, že by ta cestovní kancelář nereagovala, nepostarala se o klienty, nebo by je ponechala v nějaké krizové situaci, pak se samozřejmě mohou Češi obracet na velvyslanectví,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČR Robert Řehák.

Češi jsou na tom lépe než Britové

Papež v pořadu Devadesátka ČT24 uvedl, že Česko paradoxně předběhlo britský trh v ochraně spotřebitele. U nás v případě krachu cestovní kanceláře nejsou dohady o kompenzacích. Připomněl dvojí jištění: pojištění legálních cestovních kanceláří i garanční fond. Reagoval tak na slova publicisty Jan Jůna, žijícího ve Velké Británii. Ten například zmínil, že pokud Britové platili dovolenou šekem či hotově, tak nedostanou žádnou kompenzací a při platbě debetní kartou je to nejasné.

Papež považuje také za dobré, že v Česku nepůsobí „tak komplexní“ cestovní kancelář, jako byl britský Thomas Cook, který provozuje i leteckou společnost.

Největšími cestovními kancelářemi v Česku jsou Fischer, Exim Tours, Blue Style, Čedok a Alexandria. Češi nejvíce cestují za dovolnou do Chorvatska, Slovenska, Itálie, Řecka a Rakouska.