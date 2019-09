Výdaje státu na platy rostou, ale kvalita služeb ne, vadí Stanjurovi. Podle Schillerové už k plošnému přidávání nedojde

Návrh státního rozpočtu , který v pondělí podpořil vládní kabinet, počítá pro příští rok s navýšením platů všech zaměstnanců veřejné správy o 1500 korun; kromě toho porostou v řádu jednotek procent také platy pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství. Poroste ale také počet lidí, jejichž plat je součástí rozpočtu státu. Právě to na záměru vlády v pondělí kritizoval prezident Miloš Zeman.

Podle Stanjury je ale třeba šířeji porovnávat počet státních zaměstnanců a výdaje na jejich platy. „V roce 2015 to bylo 139 miliard korun, pro příští rok to bude 225 miliard. To je nárůst o 61 procent. A každý občan se může zeptat sám sebe, jestli se za tu doby zlepšily služby státu o 61 procent. Jsem přesvědčený, že ne,“ zhodnotil člen sněmovního rozpočtového výboru Stanjura.

Už se to nedá opakovat, hájí přidávání státním zaměstnancům Schillerová

Podle Stanjury není správné, že průměrná mzda je nižší než průměrný plat ve státní sféře. „Ti, kteří produkují hodnoty, vydělávají méně. To není zdravé pro českou ekonomiku. Podnikatelé na to poukazují: jsou to oni, kdo odvádí daně. Přitom nemají na platy, jaké dává stát,“ kritizoval Stanjura.

Šéfka státní kasy ovšem zvyšování platů pro příští rok brání s tím, že jde o mimořádný krok: „To, co uděláme pro rok 2020, už se nedá opakovat. Pomůžeme tím nízkopříjmovým zaměstnancům. Loni jsme přidávali procentuálně, ale v různých kategoriích různě, takže třeba zaměstnanci u soudů měli 15 procent a ostatní 7 procent.“

Podle ní odhady ukazují, že by i průměrná mzda v příštím roce měla růst o 5,7 procenta; stát bude přidávat svým zaměstnancům v průměru o 5,6 procenta. Přidávání ze státního rozpočtu je proto podle ní v pořádku.