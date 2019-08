Minimální mzdu chce Maláčová zvednout o více než tisíc korun, hnutí ANO takový růst odmítá

Na podzim česká vláda rozhodne o tom, jak se od ledna zvýší minimální mzda. Svůj návrh projedná i se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Jako v minulých letech se přitom požadavky na růst minimální mzdy liší.

„Konkrétní částku nebudu prozrazovat, určitě by to mělo být víc než tisíc korun,“ prohlásila Maláčová. Lidé, kteří pracují, by podle ní měli mít i přes minimální mzdu zajištěn důstojný život.

Jenže podle hnutí ANO si zpomalující ekonomika už nemůže tak výrazné navýšení dovolit. Babišovo hnutí podporuje nižší návrh zástupců firem. „Minimální mzda by v tak složité ekonomické situaci měla růst maximálně do pěti procent,“ prohlásil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. A pět procent znamená maximálně 700 korun měsíčně.

„Jestli se pohybují okolo 700 korun, tak si dovedu představit, že je to nějaký maximální strop,“ poznamenal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).