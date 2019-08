Brzdí to náš rozvoj. Obce si stěžují na nevýhodnou směnu pozemků se státem

Do nelehkého vyjednávání se pustila například obec Blížejov na Domažlicku. Za uplynulou dekádu se co do počtu obyvatel rozrostla o polovinu, láká hlavně mladé rodiny, a pro další rozvoj se rozhodla směnit svůj pozemek za pozemek státního úřadu.

Na třech hektarech chce obec vystavět infrastrukturu pro 32 parcel pro rodinné domy, jednání trvají již tři roky. „Jde o investiční akci. V těchto případech postupujeme vždy stejně, v poměru 2:1. To znamená, že za jeden hektar, co bude chtít obec, budeme chtít dva hektary,“ uvedl mluvčí Státního pozemkového úřadu Jiří Pivrnec.

Podle této metodiky probíhalo v posledních pěti letech v průměru dvacet až třicet směn mezi obcemi a státem ročně. Obce daly vždy zhruba dvojnásobek toho, co dostaly. Letos směn co do počtu i výměry půdy ubylo. A státní úřad získal přibližně trojnásobek toho, co přešlo na samosprávy.