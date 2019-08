Kuřáky čeká čtyřletá zdražovací jízda. Stát bude každoročně zvyšovat daň z tabáku

Od víc než dvou milionů kuřáků chce stát letos jen na spotřebních daních vybrat 56 miliard korun. V příštím roce poskočí tato částka na víc než 64 miliard. A do roku 2023 až na téměř 71 miliard.

Kdo je pro

Zvyšování daně má na politické scéně i další příznivce. „Hlavní argument je posílení státního rozpočtu a proti tomu samozřejmě nic nemáme,“ uvedl člen sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava z koaliční ČSSD.

Podpůrný názor zaznívá i z KSČM, která vládu toleruje. „Pokud jde o další roky, tak tam prostor pro národní úpravu nepochybně je,“ řekl ekonomický expert strany a poslanec Jiří Dolejš.

Hlasovat pro vyšší zdanění cigaret a tabáku se chystá například i opoziční ODS. „Ten růst podpoříme. Myslím, že tříletý plán postupného zvyšování je lepší než to, co je připraveno letos, to znamená skokové navýšení,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Kdo je proti

Další opoziční strany naopak mají výhrady proti plánu ministerstva financí. Nelíbí se jim zvyšování daňové zátěže. „Hnutí SPD programově odmítá jakékoli zvyšování daní, proto nepodporujeme tyto návrhy vládní koalice,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uvádí, že jeho strana je ochotna uvažovat o zvýšení daně z tabáku, ale za předpokladu, že se nějaké jiné daně sníží, zejména ty, co zatěžují pracovní místo.

Poslanci začnou další postupný růst spotřebních daní z tabákových výrobků projednávat na jaře. Schválit by ho měli příští podzim.