Masa se vyrobilo ve druhém čtvrtletí víc. Po ročním propadu začala růst i cena jatečných prasat

„Jinými slovy, jsme schopni sklidit relativně dost obilí, například sklizeň základních obilovin letos bude podle odhadů vyšší o 0,26 tuny na hektar, a jsme schopni chovat dost dobytka či drůbeže. Dokonce tolik, že pokud by se náš zemědělský zahraniční obchod počítal na tuny, dosahujeme už od počátku tisíciletí přebytku, například v roce 2016 jsme vyvezli o skoro devět milionů tun více zemědělské produkce, než kolik jsme dovezli,“ říká Kovanda.

Cena takového kilogramu vývozu navíc stále klesá. „V roce 2001 kilogram českého zemědělského exportu vyšel průměrně na zhruba šestnáct korun. V roce 2016 už to ovšem bylo jen necelých třináct korun,“ říká.

V případě dovozu je to však obráceně. „Dovážíme totiž zemědělskou produkci s vyšší mírou zpracování. Jedná se třeba o sýry, tvaroh, vepřové maso nebo čokoládu,“ vyjmenovává. Kilogram dovozu tak stojí více než kilogram vývozu. A nůžky se podle něho rozevírají.

„Ve zmíněném roce 2001 stál kilogram dovozu lehce přes 22 korun, v roce 2016 už bezmála třicet korun. Kilogram dovozu tedy od počátku tisíciletí zdražil z 1,4násobku na skoro 2,5násobek ceny kilogramu vývozu,“ upřesňuje Kovanda.

Podle něho by tak Česku pomohla silnější vývozní orientace na méně rozvinuté země, do kterých jsme schopni vyvážet zemědělskou produkci s vyšší mírou zpracování. „Šedesát procent obratu tuzemského agrárního zahraničního obchodu se ale uskutečňuje jen s pěti zeměmi, a to s Německem, Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Maďarskem,“ dodává.