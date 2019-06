Madeta přijde o pětinu mléka, bude možná vyřazovat výrobky. Dodavatel dal přednost Německu

Madeta denně zpracuje 950 tisíc litrů mléka. Mlékárna tak bude muset podle generálního ředitele snížit výrobu trvanlivého mléka i omezit sušení mléka. „Budeme vyřazovat výrobky. To všechno platí, pokud neseženeme mléko,“ řekl šéf Madety Milan Teplý.

Na situaci v pátek upozornil Český rozhlas. Předseda představenstva JIH Karel Bednář řekl, že hlavním důvodem změny je cena, která je v Německu dlouhodobě vyšší. „Není to konkrétní cena v daném měsíci, ale dlouhodobě byla cena v Německu vždycky vyšší o nějakých 30, 40 haléřů, ale bylo období, kdy byla vyšší i o korunu,“ přiblížil Bednář.

„Říkají, že tam (v Chamu) dostanou víc a že tam dostanou akcie. Není to z cenových důvodů, za loňský rok od nás mají nejvyšší cenu v republice,“ tvrdí Teplý. Šéf družstva JIH se k zisku akcií nechtěl vyjádřit.

Do Chamu nyní JIH dodává 450 tisíc litrů mléka denně, od července to bude řádově 650 tisíc litrů. Do Madety bude JIH od července dál dodávat asi 430 tisíc litrů mléka denně. Celkově bude JIH polovinu produkce dodávat do Německa, polovinu do Česka.