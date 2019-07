Česko vévodí pěstování máku. Nová cechovní pečeť má zabránit jeho pančování

„Česká cechovní norma garantuje spotřebiteli kvalitu potravinářského máku, to znamená, že alkaloidů je v semínku mizivé množství. Na současném trhu tu garanci nikdo nemá. Dále norma garantuje původ, protože v Česku se pěstuje pouze potravinářský mák,“ řekl Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity v Praze.

Logo dostanou podle něj málo alkaloidní odrůdy, které obsahují méně než dvacet miligramů morfinových alkaloidů na kilogram máku. To je přísnější limit, než dovoluje česká legislativa, která udává 25 miligramů na kilogram. Norma platí pouze pro modrosemenný mák celý, nikoliv mletý.

U semen máku původem z Česka a s označením nové normy se také nepovoluje takzvaná termostabilizace, tedy aby se mák upravoval vysokými teplotami nebo horkou párou. „Speciální ošetření vyššími teplotami se dělá právě u dovozových máků, které jsou alkaloidní. Díky tomu se alkaloidy v máku snižují a tyto dovozové máky nemohou získat českou cechovní normu,“ dodal Mikšík.

Už tři roky také spolek žádá o zápis chráněného zeměpisného značení u českého máku, avšak neúspěšně. Potravinářská komora loni v březnu uvedla, že žádost k Evropské komisi byla podána a do dvou let by o ní mělo být rozhodnuto.