Jablka jsou v Česku nejlevnější za několik posledních let. Proti loňsku klesla cena o 11 korun za kilo

Pěstitelé potvrzují, že kvůli nadměrnému dovozu polských jablek do Česka mají problémy. „My nejsme schopni jim konkurovat cenou, protože jablka, která sem dovážejí, jsou pod našimi náklady. Máme výrazně nižší tržby, děláme to se ztrátou. Teď se to projevilo nejvíc na loňské a předloňské úrodě. Nemůžeme si dovolit prodávat třeba o 30 procent níž, než je výrobní cena. V tu chvíli je to problém, protože mi to velkoobchod nevezme,“ říká Richard Schwarz ze Sadů Schwarz Vranov.

Letos bude jablek méně, úrodu ovlivnily jarní mrazy

Letošní úroda bude podle Ludvíka nižší než ta loňská. „Úroda jablek se očekává ve srovnání s pětiletým průměrem nižší o 14 %. Ve srovnání s loňskem bude nižší o 22 %,“ dodává šéf Ovocnářské unie.

Podle něj nižší úrodu ovlivnily jarní mrazy v dubnu a v květnu, které v některých oblastech poškodily jabloňové sady. Podle ovocnářů v posledních týdnech také přibývá škod krupobitím, proto úrodu z poškozených sadů bude možné využít jen na zpracování.