Ohněm proti mrazu. Ovocnáři na jihu Moravy začali zahřívat sady, bojí se o úrodu

V meruňkovém sadu ve Slupi na Znojemsku byla nad ránem nula, v jeho okolí dokonce minus jeden stupeň. Aby citlivé květy meruněk odolaly, museli sadaři letos poprvé zapálit svíce. „Je to zhruba dvě stě svíček na hektar, což by mělo stačit při teplotách do minus tří až čtyř stupňů, aby se teplota udržela kolem nuly,“ spočítal sadař Tomáš Letocha.

Sadař si dobře pamatuje, jak jim mráz před třemi lety spálil veškerou úrodu. Proto raději ovocnářská společnost investuje do dalších pochodní. „Za svíce na jeden hektar to je 40 tisíc korun. Jedna hoří osm až deset hodin,“ řekl Letocha.

Letos začaly ovocné stromy kvést dřív

V Polešovicích na Uherskohradišťsku, které jsou nejsevernější vinařskou oblastí, byly v noci z pondělí na úterý místy minus dva stupně. Vinohrad na jihovýchodním svahu ale mráz naštěstí ušetřil. „Už brzy ráno jsem objel celý terén. Vypadá to, že mrazík rašící pupeny nepoškodil. Jsou to nervy,“ řekl jednatel Šlechtitelské stanice vinařská Polešovice Zdeněk Habrovanský.

Příroda je po rychlém nástupu jara v mírném předstihu. Důkazem jsou i detailní zápisy počasí polešovického vinaře za posledních pět let. Letos šla příroda do květu nejdřív. Riziko ranních mrazíků by mohlo polevit až po květnových třech zmrzlých. Dokud se výrazněji neoteplí, budou mít ovocnáři a vinaři bezesnou každou noc.