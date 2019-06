Čína a USA budou opět jednat o tom, jak ukončit obchodní válku. Další americká cla zatím odvolána

Celní válka mezi USA a Čínou se naplno rozhořela loni v březnu, kvůli sporu trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ztroskotaly v květnu. Nyní by v nich zástupci obou zemí mohli pokročit.

USA po jednání prezidentů prozatím odvolaly zvažované uvalení dalších cel na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA se pohybuje kolem 300 miliard dolarů (6,8 bilionu korun), uvedla agentura Kjódó. Tento závazek potvrdila i čínská státní agentura Nová Čína.

Oba prezidenti vyjadřovali optimistická očekávání již při příchodu na sobotní jednání. Před jeho začátkem čínský prezident řekl, že dává přednost dialogu před konfrontací. Trump zase dal najevo, že pokud uzavře s Pekingem „spravedlivou“ dohodu, půjde o historický úspěch.

Dohoda už prý byla téměř hotova

Japonská schůzka amerického a čínského prezidenta, někdy označovaná jako setkání G-2, ukončuje šestitýdenní značně vyhrocenou fázi obchodní války, během níž získal spor obou zemí rysy nové studené války, uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Připomněl zároveň, že americký ministr financí Steven Mnuchin se před několika dny nechal slyšet, že počátkem května už byla obchodní dohoda Spojených států a Číny z 90 procent hotova. Pak však – jak věc interpretuje americká strana – Peking odmítl kvůli obchodní úmluvě náležitě změnit příslušnou čínskou legislativu, což si Američané vyložili jako zásadní zpronevěření se již dojednanému závazku.

Trump následně rozhodl o zavedení nové sady svých cel na čínský dovoz do USA. Přitom ještě stačil pohrozit sadou další, která by už vedla k citelnému celnímu zatížení veškerého čínského dovozu do USA. Tato nová cla, na dovoz v ročním objemu zhruba 300 miliard dolarů, ale nakonec zavedena nebudou, jak se právě v sobotu obě strany v Ósace také dohodly.

Šéfka MMF vyzvala země ke snížení cel

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová vyzvala země G20 ke snížení cel a odstranění obchodních bariér. Světová ekonomika se kvůli nim dostala do potíží. Lagardeová to v sobotu uvedla na summitu G20 v Ósace, kde se největší pozornost na závěr dvoudenních jednání soustředila na schůzku mezi prezidenty Spojených států a Číny.

„Ačkoliv je obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou vítáno, už zavedená cla světovou ekonomiku brzdí. Nevyřešené záležitosti s sebou do budoucna nesou vysokou míru nejistoty,“ uvedla šéfka měnového fondu v prohlášení vydaném po skončení summitu.

Skupinu G20 tvoří Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Turecko, USA a jako samostatný dvacátý člen Evropská unie.