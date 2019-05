„Neřesti“ zřejmě podraží. Podle Schillerové kvůli dostupnosti návykových látek i vyšší životní úrovni

V případě 0,5 litru 40% alkoholu proto navrhuje zvýšení daně z 57 na 64,5 koruny. U cigaret by se mělo jednat o navýšení o zhruba deset procent. Součástí balíčku je i zvýšení sazeb pro hazard: z 23 na 25 % pro dílčí daň z kursových sázek, tombol či turnajů malého rozsahu a z 23 % na 30 % pro dílčí daň z loterií, bing a živých her.

Tabákové firmy: Daňová zátěž u jedné krabičky vzroste až o 13 korun

MF také upozornilo na to, že spotřební daň u lihu by i po zvýšení měla zůstat nižší než v Německu nebo Polsku. U tabáku pak růst odůvodňuje MF také tím, že neplní požadavky EU na výši daně.

Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by mohla podle informací od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Podle MF bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret. U půllitrové lahve 40procentní lihoviny by cena kvůli zvýšení daně stoupla o 9,1 koruny, oznámila Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Podle dřívějšího vyjádření výrobců lihovin a tabáku i sázkových kanceláří povede zvýšení daní k rozšíření černého trhu a zdražování.

Podle Křečka však kuřáci a milovníci alkoholu nebudou měnit své spotřební návyky kvůli mírně vyšším cenám. „Na černý trh by se začali obracet jen v případě skokového zdražení, které by šlo do násobků současných cen. To se však nechystá, proto lze očekávat, že černý trh s tabákem a alkoholem nevzroste,“ míní Křček.

A podobné to bude podle něho i u hazardních her, kde sice vyšší zdanění může snížit výhry, ale rozhodně nelze očekávat, že by se hazard transformoval do nelegální podoby.

„Jsem moc rád, že ministerstvo financí vyslyšelo naše volání. Podle poslední zprávy OECD z července 2018 jsou spotřební daně z alkoholu a tabáku v České republice stále nízké. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).