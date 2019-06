Stejný obal, jiná potravina. Dvojí kvalita potravin se netýká jen východní části EU, odhalila studie

Byly to přitom právě státy ze střední a východní části bloku, včetně České republiky, které v uplynulých letech na tuto problematiku upozorňovaly. Na to, že Češi jsou mateni stejnými obaly na produktech s nižší kvalitou například dlouhodobě upozorňovala někdejší europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. Na jednáních členských zemí Unie to v uplynulých letech zmiňoval i ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL, který kolegům přinesl také konkrétní podklady.

Věc nakonec jako nepřípustnou zmínil v roce 2017 před Evropským parlamentem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Lidé z celé Unie podle něj mají nárok například na stejně kvalitní „rybí prsty“. Nyní už v EU platí nová pravidla, podle nichž může být tato praxe - pokud pro ni nejsou objektivní a legitimní důvody - zavádějící pro spotřebitele, a tedy nepřípustná.