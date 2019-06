ČNB bude určovat parametry hypoték, schválila vláda

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB nyní mají podobu doporučení bankám,

protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Nicméně těmito doporučeními se banky většinou řídí.

„Cílem novely je, aby ČNB mohla i do budoucna plnit svůj mandát udržování stability finančního sektoru,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Právní závaznost regulace hypoték je zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci. Pokud by na hypoteční trh ve větší míře vstoupili zahraniční či nebankovní poskytovatelé, vynucování pravidel stanovených doporučením by v jejich případě nebylo stejně účinné jako u domácích bank,“ doplnil guvernér.

Obdobné právně závazné limity úvěrových ukazatelů již platí v řadě jiných zemí EU, například na Slovensku či v Rakousku. Jejich zákonné ukotvení doporučil České republice mj. Mezinárodní měnový fond.

Ve Strakově akademii zasedla vláda @AndrejBabis. Schválila už návrh novely zákona o ČNB a také změny zákonů o zdravotních pojišťovnách. V nich je po verdiktu Ústavního soudu třeba upravit pravidla pro nominace osob do správních orgánů. Tisková konference je v plánu v 15.30. pic.twitter.com/ipXld6XKOh — Úřad vlády ČR (@strakovka) June 10, 2019

Návrh novely zákona již na počátku roku 2017 schválila vláda, tehdejší sněmovna jej ovšem nestihla před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny projednat. Návrh tak ministerstvo financí předložilo znovu. Řada poslanců při loňském projednávání vyjadřovala obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.

V této souvislosti bylo do zákona nově zařazeno opatření, na základě kterého by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.

„Mladí žadatelé o hypotéky jsou specifickou skupinou, která na počátku ekonomické aktivity často disponuje nízkými úsporami a relativně nižšími příjmy. To se může následně odrazit v plnění limitů úvěrových ukazatelů, což tímto návrhem zohledňujeme,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.