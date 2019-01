Analytik: Kvůli zdražování lidé vybírají bydlení spíš dle dostupnosti než podle toho, co se jim líbí

video I v novém roce bude nejspíš pokračovat zdražování nemovitostí, a to hlavně ve velkých městech

„Domnívám se, že cenový růst v ekonomicky atraktivních lokalitách nebude tak velký jako v minulosti, nicméně se neočekává, že by na trh přišlo takzvaně nové zboží a nějaký masivní přísun nových bytových projektů. Mírně oslabená poptávka bude stále neuspokojena,“ doplnil Novotný.

Očekávání, že byty a domy přestanou zdražovat, by ale mohlo být liché. „Ceny nemovitostí stále ještě rostou, minimálně ve velkých městech. Co se stane na trhu v roce 2019, uvidíme. Ve velkých, dostupných městech, kde lidé vyhledávají bydlení, případně se i do těch měst stěhují, tak tam je předpoklad, že ceny nemovitostí budou ještě nepatrně růst,“ přiblížil Horňák.

„Nicméně prosinec už vypadá, že se lidé smířili s tím, že podmínky jsou přísnější, hledají různé alternativy k tomu, jak dosáhnout na vysněné bydlení. Myslím, že začátek roku se zase bude vracet do normálu, že klienti budou poptávat hypotéky ve stejné míře. Otázkou je, jestli na ně dosáhnou,“ dodal analytik.

Od října se na základě doporučení České národní banky razantně zpřísnily podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Banky tak nejenže nepůjčují na celou cenu nemovitosti, ale zohledňují i to, jak velký podíl z příjmů žadatele seberou splátky a jestli výše dluhu nepřekračuje devítinásobek ročního čistého příjmu.

„Nabídka je oproti minulým letům, třeba oproti době před pěti lety, prakticky poloviční nebo ještě menší. Zájem je tak o to, co na trhu je.“

V okrajových lokalitách nebo městech, kde není taková poptávka po bydlení, by však podle Horňáka ceny mohly začít stagnovat, případně i mírně klesat. „A to může zase spustit lavinu toho, že lidé, kteří čekají na prodej do posledního momentu a byty zatím nenabízejí, tak se třeba rozhodnou nemovitost prodat,“ podotkl.

Málo dostupných nemovitostí a nové podmínky pro získání hypotéky se podepisují i na přístupu lidí k výběru bydlení. „Poslední rok byl víceméně o tom, že klienti hledali dostupnou nemovitost. Kvůli růstu cen nemovitostí to už ve většině případů nebylo o tom, že tento dům se mi libí, na ten si koupím, ale bylo to o tom, na co dosáhnu a podle toho hledám konkrétní nemovitost,“ přiblížil Horňák.