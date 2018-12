Na změnu bydlení má naspořeno přes půl milionu jen desetina lidí. Nejčastěji mají méně než 50 tisíc

Fikci souhlasu projedná vláda v lednu

Fikci souhlasu při stavebním řízení, která by měla přípravu staveb zrychlit, vláda projedná nicméně v lednu, potvrdila na Žofínském fóru Dostálová. Zásada by pak v ideálním případě mohla platit od září 2019, dodala. Fikce souhlasu stanoví, že úředníci by měli mít při stavebním řízení na vyjádření 60 dní. Pokud by se do té doby nevyjádřili, znamenalo by to automatický souhlas.

„Fikce souhlasu už je připravena, je v meziresortním řízení. Je součástí zákona o urychlení výstavby. Předpokládáme, že v lednu půjde na vládu, a pak bude klasické legislativní kolečko. V ideálním případě by mohla platit od září,“ uvedla Dostálová.

Podle návrhu MMR budou mít úředníci na vyjádření 60 dní. „Není možné, aby se třeba hygiena vyjadřovala dva roky, jiné úřady třeba dalšího tři čtvrtě roku a podobně. Pokud se úřad ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí,“ řekla už dříve Dostálová.

Na Žofínském fóru ale uvedla náměstkyně MMR Marcela Pavlová, že zavedení fikce souhlasu v připomínkovém řízení odmítla ministerstva vnitra, zemědělství, životního prostředí, kultury a školství. Proti jsou také kraje, Nejvyšší správní soud a připomínky mají ministerstvo průmyslu a obchodu, spravedlnosti, Svaz průmyslu a dopravy a Svaz měst a obcí. MMR se přes odpor pokusí úpravu prosadit.

„Věřím tomu, že to dobře dopadne, protože pokud by to nemělo dobře dopadnout, tak těm investorům moc, respektive vůbec nepomůžeme,“ řekla Pavlová.

Stát chce také nově finančně motivovat obce k budování bytů tím, že by využily programu Výstavba, kdy lze získat na pětinu bytů od státu stoprocentní dotaci. Pokud nějaká obec vybuduje například 100 bytů a 20 z nich bude určeno na sociální účely, stát jí poskytne stoprocentní dotaci. „Takže vlastně těch 20 bytů bude zdarma,“ uvedl Babiš.