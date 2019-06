Fiat Chrysler a Renault jako třetí největší výrobce aut. Společnosti se předběžně dohodly na fúzi

Italsko-americký výrobce automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dospěl ve Francii k předběžné dohodě o spojení s automobilkou Renault. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to oznámila agentura Reuters. Vyplynulo to podle ní z jednání v centrále Renaultu v Boulogne-Billancourt u Paříže. Z fúze by vzešel třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen.