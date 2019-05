Řetězce rychlého občerstvení ustupují od plastů. Zákazníky čekají papírová brčka či nástup porcelánu

Přechod na papírová brčka a další ekologické materiály chystá řetězec restaurací McDonald's. V současnosti testuje papírová brčka, která by do třech až čtyř měsíců měla být v restauracích zavedena. Zmrzlinu McFlurry bude prodávat v papírovém obalu bez víčka s lehčí lžičkou.

„Znečištěný materiál se nedá recyklovat. Lepší by bylo ho kompostovat. Pokud je tedy zajištěno třídění a odvoz, tak dává smysl kompost nebo energetické využití,“ sdělil agentuře ČTK. Energetické využití ale znamená další spalování. „Nejlepší by bylo mít systém omývání obalů a nádobí a zbavit se jednorázových obalů,“ dodal Kropáček.

„Za důležité považujeme nahrazení našich plastových obalů na nápoje a jednorázová brčka, kde ale hledáme takové řešení, které bude opravdu přátelské k životnímu prostředí. To znamená materiály, které se v krátké době rozloží a životní prostředí nezatíží. Zde hledáme vhodné dodavatele, protože dostupné výrobky tyto parametry bohužel nesplňují, a byť se tváří jako ekologické, tak ve skutečnosti takové nejsou. Předpokládáme, že alternativu k těmto obalům nabídneme ještě do konce tohoto roku,“ uvedl marketingový ředitel Marek Picek.



Podle ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové je obecně dobré snižovat množství jednorázového obalu. Za přínosný by ale také považovala přísup, kdy se změní způsob nabídky. „Jde o to, že dnes často zákazník dostane automaticky plastový kelímek i s brčkem, takže si to tak vezme. Kdyby ale bylo brčko třeba na vyžádání, jejich používání by se snížilo,“ vysvětluje.

Otazník kolem bioplastů

A při zavádění jakýchkoliv změn podle ní dávají novinky smysl jen tehdy, pokud známe jejich „koncovku“. Tedy to, co se třeba s určitým obalem děje na konci životního cyklu. „Tohle je třeba příklad bioplastů. Stojí třikrát více než obyčejné, ale zjistilo se, že nejsou plně rozložitelné,“ dodává Jonášová.

Ani ministerstvo životního prostředí bioplasty nedoporučuje.

Ekologové pak upozorňují, že řada obalů je kombinována – například z plastu a papíru zároveň – recyklovat se nedá, a patří proto do směsného odpadu. „V Kanadě navrhují, aby se na obaly mohly používat jenom jednodruhové materiály, a to buď dokonce jenom polyetylen, anebo PET. To je podle mě principiální řešení,“ řekl odpadový expert Arniky Milan Havel.

Co lze čekat dál

Evropská unie omezí jednorázové plasty v polovině roku 2021. „Česká republika se bude muset připravit na to, že některé výrobky, jako jsou jednorázové talíře, příbory, budou zcela zakázány,“ uvedl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart.

Některé země – nově i Slovensko – navíc chystají zálohování PET lahví a plechovek. Česko si zatím nechává čas na rozmyšlenou, v třídění plastů patří už teď k nejlepším.