USA uvažují o clech pro země, které oslabují vlastní měnu. Dotknout by se mohla Německa, Japonska či Indie

Všechny tyto země, včetně Číny, byly na seznamu zemí pro další sledování v pololetní měnové zprávě ministerstva financí. Zpráva monitoruje zásahy na měnovém trhu, vysoké přebytky bilance běžného účtu a obchodu.

Předpis navržený ministerstvem by pozměnil běžný proces uvalení odvetných cel, který by nově zahrnoval kritéria pro podhodnocenou měnu. Úředníci vlády prezidenta Donalda Trumpa dlouho považují čínský jüan za podhodnocený vůči dolaru, a to navzdory americko-čínské obchodní válce, která podle odborníků na devizy hodnotu jüanu poškodila.

Ministerstvo zatím neupřesnilo kritéria, která budou použita při rozhodování, zda cena produktů v USA je uměle nízká kvůli podhodnocení měny.

O tom, že Čína intervenuje na trzích, se spekuluje už dlouho. Dříve se mluvilo o úmyslném podhodnocování měny, čímž čínská vláda měla podporovat export. Debata o možných intervencích na měnovém trhu ale nyní opět začíná být aktuální.