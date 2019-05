Dráhy vydaly dluhopisy za 13 miliard korun s úrokem 1,5 procenta

Získané peníze dráhy použijí ke splacení předchozí emise dluhopisů za 300 milionů eur z roku 2012, která je splatná letos v červenci. Za další část peněz dráhy koupí nové vozy. Dráhy chtějí v příštích pěti letech podle dřívějších informací investovat do vozidel zhruba 40 miliard korun. V posledních letech omladily vozový park, loni šly největší investice například do rekonstrukce pendolin či nasazení osobních vlaků do regionální dopravy na Plzeňsku.

„Výsledná hodnota kuponu dluhopisů se sedmiletou splatností činí 1,5 procenta ročně, což je v aktuálních podmínkách očekávaného zvyšování úrokových sazeb vynikající výsledek a představuje každoroční úsporu na nákladech spojených s obsluhou dluhu,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro obchod a ekonomiku Radek Dvořák. Předchozí dluhopisy z roku 2012 měly úročení 4,125 procenta ročně. Předpokládané datum formálního ukončení transakce je 23. května.

České dráhy představily dluhopisy v tomto týdnu zahraničním investorům. O emisi projevilo zájem více než 300 společností z Evropy a Asie. Silná poptávka byla především od investorů z Německa a Rakouska, dále z Británie, Česka a Švýcarska. Šlo především o správce aktiv, tzv. asset manažery, dále banky, pojišťovny a penzijní fondy.