Zákaz dvojí kvality by měl platit u veškerého zboží, navrhuje ministerstvo průmyslu

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) minulý týden informoval o tom, že jeho úřad předloží novelu zákona o potravinách, podle níž bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny dodávané na trh v jiném členském státě, pokud budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Nyní by měly podle premiéra Andreje Babiše (ANO) předložit legislativní návrhy i samy obchodní řetězce k novele, kterou bude předkládat Havlíčkův resort. Oba návrhy by se tak měly projednávat najednou. Další schůzku se zástupci řetězců už nad konkrétní legislativní úpravou by chtěl mít Babiš zhruba do deseti dnů.

Odkaz Za dvojí kvalitu potravin pokuta až 50 milionů

Premiér dodal, že zatím není v silách Česka donutit nadnárodní výrobce, aby dodávali na všechny evropské trhy stejné zboží. Předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, provozujícího obchody

pod značkou COOP, Pavel Březina se však obává toho, že nová legislativa

nepřinese represe výrobcům, kteří zboží různé kvality produkují, ale jenom

obchodníkům, kteří budou muset porovnávat tuzemské a zahraniční zboží. „Z pohledu venkovského maloobchodu považuji za zcela nesmyslné, aby odpovědnost za

kvalitu zboží nesl výhradně obchodník. Představme si malou vesnickou prodejnu

paní Horáčkové, která by měla nést odpovědnost za to, že třeba Coca-Cola dodala

do jejího koloniálu nápoj s umělým sladidlem místo cukru,“ sdělil Březina. Podle Havlíčka navíc ministerstvo zvažuje novelizaci zákona o významné tržní síle, přikázalo by se jí lokálním distributorům, aby dovolili nákup zboží českým obchodníkům i u svých mateřských společností v zahraničí.

přehrát video Dvojí kvalita potravin

„Klíčové jsou dvě věci. Pokud existuje několik variant výrobků, aby byly vždy v rozdílných obalech a bylo poznat, že to jsou skutečně jiné výrobky. A aby české obchody mohly nakoupit kteroukoliv z existujících variant, tedy, aby mohly dovézt třeba i tu ,německou kvalitu‘ a nebyly nuceni českým distributorem zahraniční značky prodávat jen verzi určenou pro Českou republiku,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. A to podle něho zvládneme i změnou české legislativy. „Konkrétně změnou zákona o významné tržní síle, který v sobě jednoznačně stanovil, že to je nekalá obchodní praktika, pokud distributor nebo výrobce nedovolí přivézt zahraniční variantu. A tomu se může věnovat český antimonopolní úřad, může to pokutovat, protože to je porušování práva hospodářské soutěže,“ vysvětluje Prouza. Zástupci řetězců si přejí změnu evropské legislativy Zástupci řetězců v pondělí přišli na jednání s výzvou, ve které mimo jiné uvádějí, že by si přáli ještě větší změny evropské legislativy. Mimo jiné chtějí připravit návrh povinnosti pro všechny výrobce, aby museli zveřejňovat na digitální celoevropské platformě složení všech verzí svých výrobků. „Taková databáze umožní jednoduchou veřejnou kontrolu toho, které potravinářské či drogistické koncerny vyrábějí různé verze jedné značky, a bude možno porovnat, zda občané střední a východní Evropy mají k dispozici stejně kvalitní výrobky jako zákazníci v západní Evropě,“ navrhují obchodníci. Český stát těmito kroky reaguje na hlasování europarlamentu. Poslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v on-line prostředí. K požadovanému zákazu dvojí kvality výrobků ale nevede, což čeští europoslanci kritizovali.

„Evidentně evropská legislativa, tak jak byla přijatá, nedává dostatečný nástroj pro prosazování toho, aby se dvojí kvalitě zabránilo,“ míní i ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Kolika potravin se to ve skutečnosti týká, je však podle něho téměř nemožné zjistit, protože je těžké vymezit, co je v určitém konkrétním případě dvojí kvalita. „Ta směrnice je tak vágní, že vlastně legalizuje dvojí kvalitu. A nedokážu si představit, jaká opatření můžeme na národní úrovni přijmout, aby to nebylo považováno za technickou překážku obchodu. Ale souhlasím s panem prezidentem Svazu obchodu, téma není jen otázkou potravin, ale obecnou. Jsem překvapen, že toto opatření se má zapracovat do zákona na ochranu potravin, ale přitom patří do zákona na ochranu spotřebitele a bude platit jak pro nepotraviny, tak potraviny, “ dodává Dupal.