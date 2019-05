Křídla, motor, trup. Stíhací i dopravní. Letecké muzeum Kbely startuje sezonu s hangárem plným novinek

Dne 27. dubna 2019 to bude přesně sto let, kdy bylo úspěšně zalétáno první letadlo československé konstrukce. Byl jím stroj Aviatického sdružení Bohemia označený B-5.

Přestože letoun po havárii vypadal zcela zničený, sdružení Bohemia se hned pustilo do jeho opravy. Letoun byl v podstatě znovu postaven a vzlétl za šest týdnů. Ačkoliv se to běžně neuvádí, byl tragicky zahynulý Josef Klíbr nadšeným příznivcem letectví již od jeho počátků na plzeňském cvičišti. A byl to právě on a Viktor Brune, kdo poválečnou Bohemii spolu s R. Polaneckým opět přivedl k životu a významně se podílel spolu se svými sestrami Emilií a Marií na stavbě pátého létajícího aparátu sdružení.