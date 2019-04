Babiš připouští zavedení sektorové daně. Zahrnout by chtěl také mobilní operátory

Plán na zdanění bank prosazují hlavně sociální demokraté. Podle nich tím rozpočet získá 14 miliard. Když o tom chtěla ČSSD mluvit na koaliční schůzce, vzkázal premiér, že se rozpočet nedá tvořit salámovou metodou. Avšak poté, co šéf sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček představil plán ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), dostala se varianta zdanění bank do hry.

Hamáček se ale odkazuje na zkušenost s povinným ručením. „Když jsme zaváděli svého času fond zábrany škod, obavy byly stejné, že odvody do fondu pojišťovny promítnou do cen povinného ručení. Opak je pravdou,“ přiblížil.

Opozice je k sektorovým daním, ať už u bank, nebo operátorů skeptická. „Opět to ukazuje: My neumíme jednat, tak budeme zdaňovat. Je to naprosto nesmyslný postup,“ míní lidovecký předseda Marek Výborný.

Ekonomický expert ODS Jan Skopeček zase zdůrazňuje, že v současnosti tuzemské největší banky patří mezi nejzásadnější plátce daní do státního rozpočtu.

V pondělí vládu čeká také debata o výhledu ekonomiky na další roky. Konvergenční program musí poslat do Bruselu do konce dubna. „Čísla jsou mírně horší, ekonomika zpomaluje, to znamená, že byť vybíráme meziročně pořád více příjmů, tak je tam zpomalení. Naopak velice rostou výdaje v investicích, a to nejen státu, ale i krajů, měst a obcí,“ přiblížila ministryně financí.

Podle Schillerové je ale zásadní, že se stále daří snižovat dluh. Připravený materiál počítá i nadále s jeho poklesem.