Sehnat čtvrtého operátora? Trh, kde lidé platí hodně peněz za málo dat, je atraktivní, říká expert

Může mu nabídnout trh, který je poměrně zamrzlý, lidé tady dostávají poměrně málo dat za docela hodně peněz, což je pro vstup dalšího hráče atraktivní prostředí. Zvláště v případě těch domácností, na které se bude nový operátor zaměřovat. Trh je zralý na to, aby ho někdo narušil, aby sem přišel nějaký dravý hráč. Je to svým způsobem atraktivní nabídka?

To bude záležet na podmínkách aukce. Případný nový hráč to nebude mít jednoduché, stávající tři operátoři mají dost frekvencí, postavené sítě, své zákaznické kmeny, je tu 140 sim karet na sto zákazníků, což je značná penetrace. Takže vlastně neexistuje žádný způsob, jak někoho přesvědčit, aby si koupil svůj mobilní telefon. Nový operátor může jen přetahovat zákazníky od konkurence. Na druhou stranu je trh zamrzlý a operátoři si především v segmentu domácností nijak zásadně nekonkurují, což ostatně ukázala i analýza Českého telekomunikačního úřadu. Vláda už schválila, že bude „lákat“ čtvrtého operátora. Jaké jsou další kroky, které musejí logicky následovat?

To lákání je poměrně důležité. Myslím si, že je velmi rozumné to, co nyní dělá ministerstvo průmyslu a obchodu. Příslušný náměstek objíždí svět a snaží se vysvětlit výhodnost českého trhu různým zahraničním hráčům. Česko může nabídnout jednak nepříliš pružný trh, ale potom taky naši expertízu v oblasti kyberbezpečnosti nebo poměrně zajímavé projekty v oblasti smart cities nebo právě se snaží nabízet trh jako strategickou investici pro některé zahraniční hráče.

Jak by tedy aukce měla vypadat a za jakých podmínek by se měla konat?

Pokud chce stát opravdu přilákat nového infrastrukturního hráče, tedy čtvrtého operátora, je nezbytností to udělat tak, jak to chce ČTÚ. Kroky, které úřad dělá, jsou podle mého názoru dobré. Je tam zčásti vyhrazení jedné části spektra, tedy jednu třetinu celého spektra by měl dostat jeden hráč, a o ni nebudou mít možnost bojovat stávající operátoři. Tím se vyrovnají podmínky, protože oni mají už spektra poměrně hodně, ale ten nový nemá nic. Dále je povinnost takzvaného národního roamingu, což znamená, pokud nový hráč vydraží nějaké spektrum, bude mít právo vstoupit do sítí některého z ostatních operátorů po určitou dobu. To je poměrně důležité, protože bude schopný od prvního dne konkurovat v plné šíři všech nabídek, to znamená v hlasu, sms zprávách i datech, což je také důležité. A samozřejmě velká otázka bude i vyvolávací cena a vůbec detailnější podmínky aukce, ale to už je dost technické. Dá se odhadovat, kolik by aukce mohla vynést? Když se dražily frekvence na LTE, tak to bylo osm miliard korun v roce 2012.

Odhad je obtížný, protože ceny frekvencí lítají nahoru a dolů i v různých ostatních státech unie. Teď třeba můžeme sledovat aukci v Německu (pro 5G sítě – pozn. redakce), kde to dosáhlo asi pěti miliard euro, což je neuvěřitelná cena. A mimochodem se také aukce účastní potenciální čtvrtý hráč, společnost Drillisch místního miliardáře. Otázka je, co bude stát chtít. Pokud chce jen vydělat na aukci frekvencí, tak se to teď dost vylučuje s cílem přilákat případného čtvrtého operátora. Pokud mu nebude vadit, že tolik nevydělá – a takové příklady v EU jsou – může přilákat čtvrtého hráče. Protože vždy musí potenciální investor vážit, jestli má víc zaplatit za frekvence bez nějakých zásadních podmínek, nebo jestli naopak se mu vyplatí kmitočty, se kterými jsou spojené určité podmínky týkající se pokrytí, rychlostí a jiných parametrů.

V souvislosti s příchodem čtvrtého hráče se mluví o tlaku na snižování cen. A také o sítích 5G, co to je, zda je to revoluce, evoluce nebo jen další síť s vyšším číslem…

Podle mého názoru je to jen další G. Není to žádná dramatická revoluce, rozhodně si nemyslím, že to je revoluce v těch pásmech, které teď nabídne ČTÚ. Zvláště v pásmu 700 MHz, které je uvolněné po přechodu na efektivnější digitální televizní vysílání, kdy televizní stanice zčásti uvolní toto pásmo pro potřeby mobilního internetu. Pásmo je sice označené EU jako kandidátské pásmo pro 5G, což znamená, že je velmi pravděpodobné, že někdy v tomhle pásmu poběží sítě páté generace, ale zatím ani operátoři nedělají příliš mnoho zkoušek pro tohle pásmo. Ideální pásma jsou spíš ta vyšší pásma, která nabízejí vyšší kapacitu, efektivitu a vyšší rychlost a nižší latenci – tedy nižší dobu odezvy, což umožní právě ty další nové aplikace, o kterých dnes jen slyšíme a nevidíme je a což by mělo být to hlavní lákadlo 5G.

Fakta Jak se měnil český trh operátorů Jak se měnil český trh operátorů V roce 1990 přišel první mobilní operátor Eurotel. O šest let později se přidal růžový Paegas od společnosti RadioMobil. Historickou trojici uzavírá na přelomu tisíciletí Český Mobil a jeho Oskar.

Pak nastaly změny - vlastnické i ve jménech sítí. Jediné, co zůstalo, jsou vlastně barvy. Nejprve se z Paegasu stal T-mobile, poté Oskar zmizel v útrobách Vodafonu - no a jako poslední v roce 2006 společnost Telefónica koupila Eurotel a vznikl operátor O2.

Bokem od hlavní trojice stál celou dobu ještě jeden hráč - a sice síť U:fon, fungující na CDMA technologii, která se dnes jmenuje Nordic Telecom. Právě ten by se mohl chtít stát oním čtvrtým hráčem na GSM trhu.