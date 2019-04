Kalousek: Ekonomika roste pomaleji než důchody. Kde na jejich zvyšování stát vezme?

Sociální demokrat Pícl: Máme deset nápadů, kde na důchody vzít

Stát by mohl na vyšší důchody získat peníze například zavedením sektorové daně. Takové řešení podporuje ekonomický expert ČSSD Michal Pícl. „Dlouhodobě upozorňujeme na enormní odliv kapitálu. Poslední číslo, které jsme viděli, je přes 270 miliard korun. Nejčastěji od nás mizí peníze do zahraničí z oborů jako bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, vodárenství, energetika. Máme mnoho možností, kam sáhnout. Máme seznam deseti opatření, kde vzít další prostředky, předložíme to našemu koaličnímu partnerovi,“ přislíbil Pícl.

Podle něj ale není dobrý nápad oddělovat důchodový systém od státního rozpočtu, přestože vláda má toto opatření ve svém programovém prohlášení. „Jenom by to prohloubilo nejistotu, když přijdou krizová léta. Pokud jsou důchody součástí rozpočtu, jsou chráněné. Stát bude mít vždycky nějaké příjmy, případný výpadek může zachránit z jiných zdrojů,“ myslí si Pícl.