Bez řepky se prý neobejdeme. Vláda odmítá návrh poslanců na konec povinného využívání biopaliv

V připomínkovém řízení ministerstva poukázala na to, že zrušením povinnosti přimíchávání biosložek do paliv by Česko nesplnilo závazek EU, podle kterého musí používat deset procent energie v dopravě do roku 2020 z obnovitelných zdrojů. Dodavatelé pohonných hmot tak musí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty.

Poslanci svůj návrh zdůvodnili tím, že biopaliva první generace se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů. Ty se naopak uvolňují z použitých hnojiv i ze zemědělské techniky. Navíc na výrobu jednoho litru biosložky je potřeba až 2500 litrů vody.