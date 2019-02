Česko bude i letos u turistů velmi oblíbené, CzechTourism očekává nový rekord

Po loňské rekordní sezoně by i ta letošní mohla přinést nový rekord v počtu turistů, kteří zavítají do České republiky. Státní agentura CzechTourism odhaduje, že by se tu mohlo ubytovat poprvé více než 22 milionů turistů (22,1 milionu). Loni přitom přijelo podle údajů Českého statistického úřadu do hromadných ubytovacích zařízení 21,3 milionu domácích a zahraničních hostů.