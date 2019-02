Ekonomiku může ohrozit tvrdý brexit či žluté vesty, varoval Zámečník. Nelze se připravit, dodal

Ekonom varoval, že i jen jedna z těchto okolností by mohla mít následky, byť by zemi neměla uvrhnout do recese. Jejich případné společné působení by však bylo drsnější.

„Na to se nemůžete připravit, jedině lze vymyslet protikrizový balíček,“ míní. „Jsme ale jedna z nejpřizpůsobivějších ekonomik na této planetě,“ uklidnil Zámečník.

Kučera: Příčiny nejsou jen externí

Ředitel společnosti HAYS Ladislav Kučera míní, že podniky již v druhé polovině roku 2018 zaregistrovaly ochlazení ekonomiky, a to kvůli „neutěšené“ situaci na trhu práce. „Nedostatek pracovní síly, nekvalifikované i vysoce kvalifikované, může být jednou z brzd, ne tedy jen něco, co je externí,“ uvedl.

„Mnohé evropské země by nám mohly závidět,“ hájil hospodářskou situaci republiky poslanec Patrik Nacher (za ANO). Doplnil, že v Česku je zdravé bankovnictví, finance, deficit i celkové zadlužení a na rozdíl od Kučery pochválil i míru nezaměstnanosti. Připomněl také, že vláda má v plánu zeštíhlit a zefektivnit státní správu.