Živnostníkům se možná zvýší zdravotní odvody

Navíc by mohly kontroly chodit jen jednou za dva měsíce. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) slibuje, že s konkrétním plánem na snížení počtu kontrol přijde již brzy. „Jedna kontrola nemůže přebíjet tu druhou, protože ve finále to odnáší podnikatel nebo živnostník“, tvrdí ministryně.

Paušální daň by měla být podle MF placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok a 500 korun. Celková výše paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují, měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5400 korun až 5500 korun měsíčně.

Odvody za zdravotní pojištění se zřejmě zvednou

Kromě zjednodušení daní pro živnostníky začíná vláda diskutovat se zástupci drobných podnikatelů i o růstu jejich zdravotních odvodů. „Troufám si tvrdit, že daň z příjmu se nebude měnit vůbec, sociální se nebude měnit vůbec a jediná diskuse, která dneska je, je o tom, jestli se bude lehce zvyšovat záloha na zdravotní pojištění,“ uvedl Havlíček.

K růstu zdravotních odvodů pro živnostníky i zaměstnance by mohlo dojít v roce 2021 v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy pro zaměstnance. Podrobnosti ale zatím ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO) nezveřejnila. „Chtěla bych, aby byla daňová zátěž mnohem nižší, než jsme původně zamýšleli, ale chci to spojit i s reformou veřejného zdravotního pojištění,“ naznačila.

Místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) má za to, že resort zdravotnictví ve spolupráci s resortem financí chystá větší změnu. „Platby za státní pojištěnce by byly úplně opominuty a hledal by se jiný způsob, to znamená zřejmě zvýšení zdravotní daně,“ odhaduje. Podrobnosti navrhovaných změn v odvodech živnostníků a zaměstnanců ale zatím neznají ani opoziční strany. Budou záviset i na tom, jak se v příštích měsících bude vyvíjet hospodaření státu.

V Česku je podle ministerstva financí evidováno celkem 514 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tisíc má roční příjem nižší než milion korun.