Firma Pilsen Steel má opět potíže, na nucené dovolené je 700 zaměstnanců

„Společnost uváděla, že je v úpadku. To znamená, že je předlužená, kdy dluhy společnosti převyšují hodnotu majetku společnosti,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová. O své pohledávky se mohou věřitelé u krajského soudu přihlásit do dvou měsíců od vyhlášení insolvence.

Na konci prosince firma vyhlásila výrobní odstávku. Na nucené dovolené se tak ocitlo téměř 700 zaměstnanců. Mzdy jim zatím společnost vyplatila. „To byl boj naprosto neskutečný. Protože firma původně chtěla dát 65 procent a nehledě k tomu nikdo z nás neví, co bude dál,“ dodala předsedkyně odborů Pilsen Steel Ivanka Smolková.

Odstávka je zatím platná do konce února. Co bude potom, zatím nikdo ze zaměstnanců neví. Odbory proto budou v úterý jednat na úřadu práce o dalším postupu. Tedy o návodech, co dělat, když by nastalo propouštění či když by zaměstnavatel přestal vyplácet mzdy. „Úterní jednání vyvolali zástupci odborové organizace. Další den by mělo proběhnout jednání se zástupci zaměstnavatele. Týkat se bude současné situace v podniku,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Jednatelé podniku uvedli podle ČTK ve zprávě pro soud zveřejněné v insolvenčním rejstříku, že k podání návrhu dlužil Pilsen Steel více než stovce věřitelů 5,01 miliardy korun, z toho 1,524 miliardy jsou dluhy po splatnosti nad tři měsíce. Přes 4,5 miliardy z celkových závazků tvoří dluhy společnostem ve skupině, tedy vlastníkovi nemovitostí Pilsen Estates a firmě Pilsen Toll, která zajišťovala financování hutí, a dále pohledávky Mezinárodní investiční banky a VEB Kapital.

ČT24 se ke vzniklé situaci snažila získat i vyjádření vedení společnosti. To však nereagovalo. Podle zaměstnanců i odborů o zakázky firma nemá nouzi, problém je ve financování provozu ruskou bankou. Ta má údajně sama finanční problémy, jejichž důvodem mohou byt i sankce EU vůči Rusku.