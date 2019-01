Inspekce odhalila rekordní počet cizinců pracujících načerno, většinou byli z Ukrajiny nebo Vietnamu

Nelegálně zaměstnaných cizinců v Česku přibývá. Zatímco v roce 2014 odhalila inspekce práce 650 případů, v uplynulém roce to bylo rekordních 3 595 lidí ze zemí mimo EU. Ze statistik Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že se jedná o nejvyšší počet za posledních sedm let. Může za to mimo jiné nedostatek pracovní síly na trhu práce, který Česko dlouhodobě trápí.