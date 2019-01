EU omezí dovoz oceli až do července 2021. Obává se zahlcení trhu kvůli americkým clům

Americká cla zároveň vyvolala obavy, že zahraniční výrobci oceli se budou snažit přesměrovat svůj export oceli do EU. Už loni v červenci tak Unie přišla s provizorním omezením, které je v platnosti ještě do začátku letošního února. Teď členské státy potvrdily, že Evropská unie bude omezovat dovoz oceli dál.

Evropské sdružení výrobců automobilů označuje opatření za protekcionistické. Upozorňuje, že vývoz oceli do USA klesl jen mírně, a tak jen málo oceli bylo odkloněno do Evropy. Podle Evropské komise však objem dovozu do EU vzrostl výrazně. Omezení pak uvítalo evropské ocelářské sdružení Eurofer, kam spadá i ArcelorMittal and ThyssenKrupp.

Hlavními exportéry oceli do Evropské unie jsou Čína, Indie, Rusko, Jižní Korea, Turecko a Ukrajina.