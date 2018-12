Letošní rozpočet skončí podle Schillerové lépe než loni. Místo schodku bude vyrovnaný výsledek

„Rozpočet roku 2018 skončí lepším výsledkem než v roce 2017, kdy bylo minus 6,2 miliardy korun. Budeme se pohybovat kolem nuly, přesné číslo sdělím 3. ledna 2019 na tiskové konferenci, ale už teď mohu potvrdit, že se bavíme o vyrovnaném státním rozpočtu,“ sdělila ministryně Schillerová.

Nejrychleji v letošním rozpočtu rostly výdaje na investice. „Je to díky tomu, že se investuje zejména do infrastruktury,“ přiblížila Schillerová. Jen od letošního ledna do začátku prosince dala vláda na investice o 35 miliard víc než ve stejném období loňského roku.