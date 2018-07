Ťok plánuje výměnu vedení Českých drah: „Chci profesionální management“

Konkrétně ministr kritizoval skutečnost, že vedení státem vlastněných drah shodilo se stolu už dříve schválenou dohodu o postupném vypisování soutěží na jednotlivé rychlíkové linky, píše server. Podle vedení podniku plán ministerstva nedostatečně zohledňoval takzvanou síťovost, tedy možnost jednoduchého přestupování při cestě několika spoji. To ale Ťok považuje za uměle vytvořený problém.

„Nemohu se v médiích vyjadřovat k interním záležitostem, které patří na valnou hromadu a dozorčí radu akciové společnosti. Jako manažer obchodní firmy s 15 tisíci zaměstnanci, která má veřejně obchodovatelné dluhopisy se závazkem vyšším než 30 miliard korun a mezinárodní rating agentury Moody's, mám odpovědnost vůči akcionářům, věřitelům a zaměstnancům,“ uvedl Krtek.

Hlavní konkurenční dopravci změnu a případnou lepší přípravu na liberalizaci vítají. České dráhy o udržení monopolu v Česku podle nich usilují dlouhodobě. „S panem Ťokem souhlasím, neboť on koná pouze to, co přikázala Evropská komise nejen České republice, ale všem evropským zemím, aby se během 15 let vysoutěžily všechny železniční linky v Česku,“ poznamenal majitel RegioJetu Radim Jančura.

Už v pátek by se měla změnit dozorčí rada

Obměna vedení se bude muset uskutečnit v několika krocích. První z nich bude už tento pátek, na kdy je podle serveru svoláno zasedání řídicího výboru Českých drah. To má podle Ťoka zvolit nové členy dozorčí rady, která teprve může rozhodovat o odvolání členů vedení společnosti.