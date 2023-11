Na dialýzu chodí pacientka třikrát týdně, kvůli čekání na novou ledvinu má neustále sbaleno

video Události: 30 let koordinátorů transplantací

Paní Chaloupková na dialýzu dochází třikrát týdně, ledviny jí nefungují kvůli dědičnému onemocnění – Alportovu syndromu. „Čtyři hodiny je dialýza, pak čekám na sanitku. Když mě přivezou domů, většinou je mi špatně. Tak si musím lehnout, až večer mi začíná být dobře,“ popisuje pacientka, která je od května na čekací listině pro transplantaci. Jakmile se objeví vhodná ledvina, ozvou se jí hned specialisté.

„Člověk musí mít zabalené zavazadlo. Kdyby mi zavolali, tak asi do dvou tří hodin mě odvezou do nemocnice. Musím být neustále na telefonu,“ vysvětluje. Právě ledviny jsou nejčastěji transplantované orgány. V loňském roce jich lékaři v Česku „vyměnili“ přes pět set, více než polovinu těchto transplantací provedli zdravotníci v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Většina pacientů dostala orgán od zemřelého dárce. Vzhledem k tomu, že ledviny jsou párový orgán, je možné jednu darovat i v průběhu života. „Poskytují nejlepší výsledky, přežití ledvin od živých dárců je nejdelší,“ informoval přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie IKEM Ondřej Viklický.

Po transplantaci cesta k moři

Klíčové je, aby se vlastnosti darovaného orgánu co nejvíc shodovaly s tím, co pacient potřebuje. Proto se doba, kterou pacienti na orgán čekají, často výrazně liší. Někdy stačí dny, jindy musí pacienti vydržet měsíce. Nezáleží jen na tom, zda se najde vhodný dárce. Důležitý je také aktuální zdravotní stav. Plánovanou transplantaci může odložit třeba viróza pacienta.

V to, že se brzy najde vhodný dárce, doufá i Eva Chaloupková. Ráda by se totiž vrátila k životu, na který byla zvyklá. Ráda by třeba odjela k moři.

Na transplantaci některého z orgánů čeká podle dat Koordinačního střediska transplantací přes tisíc lidí, konkrétně 1021. Nejvíc z nich – bezmála sedm set – potřebuje právě transplantaci ledviny. Na nová játra čeká 124 lidí, na srdce jednadevadesát. Na slinivku břišní pak čeká 59 lidí a na plíce 48 pacientů.