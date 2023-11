Rodiče kvůli stávce řešili, kam s dětmi. Operní pěvkyně nabídla hlídání, hostinec zastoupil jídelnu

V některých třídách bylo jen sedm žáků, jinde byl zase plný stav. Do práce do školy ve Velkém Březně nepřišla polovina učitelů. Stávkovali také všichni zaměstnanci školní jídelny.

„Máme tady v té škole vnuka, takže víme, že je to potřeba udělat pro rodiče, kteří pracují. Kam by ty děti dali,“ uvedl vedoucí restaurace U dubu Milan Štorek. V jeho podniku připravili pro žáky školy, kteří do ní v pondělí dorazili, boloňské špagety. Jedna porce vyšla školu zhruba na osmdesát korun. Z dotace šlo padesát, zbylých třicet tak musela doplatit ze svého.

Na Základní škole Poláčkova v Praze zase učitelé sice neučili, ale místo toho se žáky například hráli celý den hry. Chtěli nad nimi tím zajistit dohled, což využila většina rodičů. „Ve třídách chyběl poměrně stejný počet dětí jako v běžných dnech. Buďto nemoc, jinak všichni byli ve škole,“ řekla ředitelka školy Martina Lipárová.

Pomoc příbuzných i zaměstnavatelů

Jinde ale rodiče museli improvizovat, aby se o děti postarali. Často vypomáhali třeba příbuzní. Například operní pěvkyně Jitka Zerhauová z Janáčkovy opery v Brně místo zkoušení na představení hlídala hned pět vnoučat ve věku od čtyř do čtrnácti let. „Já jim uvařím oběd, snad si pohrají samy a já musím odjet do Liberce, protože mě tam čeká představení Dialogy Karmelitek,“ zmínila.