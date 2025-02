Evropa zahájila s USA jednání o clech

Jaké možnosti má Evropa

Americký prezident Donald Trump se rozhodl krátce po svém lednovém nástupu do funkce odstranit výjimky z amerických cel na ocel z roku 2018, což znamená, že na veškerý dovoz oceli do USA by se vztahovalo minimálně pětadvacetiprocentní clo. U cel na dovoz hliníku do USA by se sazba zvýšila z deseti na 25 procent.

O reakci na tato opatření, která mají vstoupit v platnost 12. března, minulý týden jednali ministři obchodu zemí EU. Podle nejmenovaného unijního činitele ministři hovořili o různých možnostech, včetně obnovení odvetných cel z roku 2018, která se vztahovala na různé americké produkty, například motocykly, džíny nebo whisky. Ministři se nicméně podle zdrojů agentury Reuters převážně shodli na tom, že nejlepší možností je vyjednávání a že EU by měla postupovat jednotně. Vzhledem k tomu, že cla mají vstoupit v platnost až za měsíc, má Evropská unie do té doby čas jednat.