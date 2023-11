Kolem školské stávky panují nejasnosti, chybí kompletní přehled zavřených zařízení

Ačkoliv stávka ve školách se má uskutečnit už v pondělí, shrnující informace o tom, kolik přesně se do ní zapojí škol a které to budou, nejsou k dispozici. Odbory odhadují, že by to mohla být asi polovina. Ředitelé, kteří musí informovat zřizovatele škol a rodiče, měli dostat seznamy protestujících zaměstnanců do úterní půlnoci. Řada z nich ale ještě ani ve středu nevěděla, jestli se u nich bude učit, nebo budou nuceni zavřít.