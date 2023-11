Šéf Vojenského výboru NATO ocenil podíl Česka na bezpečnosti celé Aliance i podpoře Ukrajiny

Je nezbytné, aby Rusko v konfliktu na Ukrajině neuspělo, prohlásil po jednání s českým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou předseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer. Pokud by Moskva podle něj vyhrála, nebyl by to konec nejistoty v Evropě, ale začátek ještě větší nejistoty. Ocenil mimo jiné i českou podporu okupované země. Tématem jednání bylo podle Řehky například hodnocení současných hrozeb v severoatlantickém prostoru i mimo něj, naplňování obranných plánů a český příspěvek do nich.