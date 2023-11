Stavba dálnice D35 se vleče už půl století. Zpoždění ji prodražují o miliardy, poukázal NKÚ

Dálnice D35 je dálnice, kterou lze zařadit do pomyslné první generace českých dálnic, tedy mezi ty, které se stavěly již v 70. letech minulého století a dokonce se první její úseky již koncem 70. let otevíraly. Její plánovaná trasa se postupem času poněkud měnila, z původní Hradec Králové – Lipník nad Bečvou byla nejprve na západě protažena do Liberce, a pak zkrácena do Jičína. Zatím ale – po půl století od začátku – zdaleka není hotová ani mezi Hradcem a Lipníkem. Příprava některých úseků trvá i 27 let.

Šest let zpoždění za 7,6 miliardy korun

Kontrola NKÚ se soustředila zejména na období mezi rokem 2017 a květnem 2023, pracovníci úřadu se zabývali situací čtrnácti úseků D35, které v roce 2017 ještě nebyly zprovozněny. V době kontroly se podařilo Ředitelství silnic a dálnic dokončit přípravu osmi ze čtrnácti projektů. V průměru trvala příprava stavby úseků dálnice D35 dvanáct let. To považují kontroloři za příliš dlouhou dobu. Mluvčí úřadu Hana Kadečková podotkla, že NKÚ „zjistil skutečnosti, které významně snižují účelnost a hospodárnost vynakládání peněžních prostředků“.