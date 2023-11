V novém volebním modelu Kantaru posílila ODS, polepšili si i Piráti a SPD

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO mělo na prvním místě 33 procent. Koalice SPOLU by získala 21,5 procenta. Piráti a SPD by měli shodně po 10,5 procenta a hnutí STAN by dosáhlo na sedm procent. Ostatní politické subjekty by byly pod pětiprocentní hranicí.

Nízká spokojenost s politickou situací

Se současnou politickou situací je podle průzkumu spokojeno 22 procent obyvatel, což je srovnatelné se zářijovým zjištěním, kdy to bylo 21 procent. Je to stále méně než začátkem roku, kdy toto hodnocení dosahovalo i 33 procent, nebo v době krátce po nástupu nynější vlády – v únoru 2022 činila spokojenost 42 procent.

Deklarovaná ochota jít k volbám do Poslanecké sněmovny aktuálně dosahuje 77 procent, jedná se o mírný meziměsíční pokles zpět na úroveň dlouhodobého průměru. Konkrétně 55 procent respondentů uvedlo, že by se určitě zúčastnilo voleb, kdyby se konaly v době sběru dat. Dalších 22 procent dotázaných by se spíše zúčastnilo. Na opačné straně stojí 23 procent těch, kteří by se určitě nebo spíše hlasování nezúčastnili.