Začíná podzimní kolo sbírky potravin. Zapojit se lze už on-line

Sbírka se koná letos v sobotu 11. listopadu po celém Česku, on-line se lze ale zapojit už od 7. až do 21. listopadu. Lidé mohou v partnerských on-line obchodech nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii, které pak poputují do regionálních potravinových bank. Nabízí se možnost využít služeb společností Rohlík, Tesco, Košík nebo Billa.

Do skladů míří denně svozy potravin z řetězců. Od roku 2018 totiž ze zákona mají obchody nad čtyři sta metrů čtverečních povinnost darovat potraviny, které jsou poškozené, ale stále bezpečné. Od letošního července mohou charitám darovat zbylé jídlo restaurace. „V loňském roce se povedlo zachránit 11 300 tun potravin, to je dvacet milionů porcí,“ poznamenal předseda federace. Podle statistik SOCR se letos z obchodů do bank dovezlo z pravidelných svozů za celý rok asi třináct milionů porcí jídla v hodnotě 60,5 milionu korun. V roce 2020 to bylo sedm milionů porcí za asi dvacet osm milionů korun, uvedl.

Slavíček poukázal na to, že lidí v nouzi je v Česku výrazně více, než dokázaly loni banky podpořit. „Víme, že v Česku je okolo milionu lidí na hranici chudoby. Když pomůžeme jen třetině, je to málo,“ řekl. Potravinové banky spolupracují se 1400 neziskovými organizacemi. Slavíček poukázal na to, že počet lidí ohrožených chudobou roste a podle dat Českého statistického úřadu jich loni bylo 1 050 000, zatímco předloni 900 tisíc. Poptávka po potravinové pomoci roste, dodal.