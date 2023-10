Poslední cukr i rýže. Potravinovým bankám docházejí zásoby

Pro potraviny do mobilní výdejny ve Žluticích v poslední době chodí Josef Hrnčíř pravidelně. Žije sám, bez této pomoci by často neměl co jíst. „Jsou tam těstoviny, konzervy, někdy vánočka,“ ukazuje na kameru tašku.

Mobilní výdejny potravin fungují také v Plzeňském kraji. Ve čtvrtek jedna z nich přijela do Blovic. Podle vedení potravinové banky v Plzni klientů v posledních měsících stále přibývá. Například na Tachovsku, kam její pracovníci vyjíždějí jednou za 14 dní.

Zatímco plzeňská potravinová banka ještě nějaké zásoby má, té sokolovské už docházejí. „Bohužel náš sklad je teď téměř prázdný, mám tady poslední cukr a poslední rýži,“ demonstroval názorně štábu ČT. Ve skladu chybí mléko, konzervy, mouka i dětské výživy. Podobné to teď je ve většině potravinových bank.

Méně zboží z řetězců

„Bohužel sklady potravinových bank jsou v těchto dnech vyprázdněné. Je velká poptávka po potravinové pomoci, v některých regionech se zvedla o dvacet až třicet procent,“ říká výkonný předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

Vyřazené pečivo, ovoce a zeleninu přivážejí potravinové banky z obchodních řetězců. Ale ani to nestačí. Začíná tu totiž nastupovat nový trend. „Z obchodních řetězců chodí v tuto chvíli méně zboží, protože každý se naučil šetřit,“ vysvětlil Slavíček.

Potravinové banky doufají, že zásoby skladů se podaří doplnit 11. listopadu, kdy proběhne Národní potravinová sbírka.