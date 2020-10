Potravinové banky se začínají vyprazdňovat. Žádostí o jídlo přitom přibývá

Jedinou možností, jak teď přispět, jsou takzvané Foodboxy v supermarketech. „Foodboxy jsou zařízení na permanentní sbírku potravin. Fungují tak, že lidi nakoupí něco navíc pro ty, kteří to potřebují. Zaplatí a za pokladnou potraviny hodí do Foodboxu. My je pravidelně vybíráme a jsme vděční za všechny trvanlivé potraviny, které dostaneme,“ řekl místopředseda Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj Dalibor Levíček. Potřebuje hlavně trvanlivé potraviny jako rýže, těstoviny a konzervy. Přispět mohou lidé i finančně na účet organizace.