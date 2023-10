Zvýhodněné úvěry na zelené úspory měly startovat v lednu. Hladík připustil odklad

Michal Žambůrek si nechal zateplit svůj dům loni. Třetina investice se mu vrátila zpátky díky dotaci z programu Nová zelená úsporám. „Hlavním důvodem pro zateplení domu byla samozřejmě úspora energií, hlavně vytápění. Druhým důvodem bylo, že byla potřeba opravit fasáda,“ popsal.

Za první topnou sezonu díky tomu ušetřil tisíce korun. Nebrání se proto dalším opatřením. „Určitě vzhledem k energiím a dalším úsporám přemýšlíme o panelech, které by se montovaly na střechu,“ nastínil.

Znovu by také zkusil požádat o dotaci. O ty je teď velký zájem, ne všechny žádosti je ale možné schválit. Část lidí nesplňuje podmínky. „V souvislosti s dotačními tituly, konkrétně třeba Oprav dům po babičce, pozorujeme nárůst především v konzultacích. Lidé se ptají, jakým způsobem postupovat, jaké tloušťky izolantů použít a jaká opatření realizovat,“ uvedl místopředseda představenstva Cechu pro zateplování budov Vladimír Vymětalík.

Ke konci října přijal Státní fond životního prostředí přes 220 žádostí v programu Oprav dům po babičce. Schválil zatím jenom čtvrtinu z nich. Od nového roku bude i s těmito dotacemi pomáhat čtrnáct set poboček stavebních spořitelen.

Úvěry s nižším úrokem

Nově by také měly poskytovat zvýhodněné úvěry na energetické úspory. Pro srovnání –⁠ pokud by si zájemce chtěl na rekonstrukci vzít běžný spotřebitelský úvěr, vyšel by ho úrok skoro na devět a půl procenta. Stavební spořitelny už teď poskytují půjčky na stejný účel zhruba o tři procentní body levněji.

Ministr životního prostředí si úrok u nového zvýhodněného produktu představuje okolo čtyř procent. Není ale jasné, kdo takové zvýhodnění zaplatí. „Je to o kombinaci finančních prostředků, jak státních, tak vlastních zdrojů stavebních spořitelen. Díky tomu jsme schopni přinést tento výhodný úvěr,“ uvedl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že spořitelnám by ministerstvo nic doplácet nemělo.